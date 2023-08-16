طاقات لونية مفعمة بالإحساس في معرض (ألوان) للفنانتين آيات الزعبي وجمانة مرتضى

دمشق-سانا

وقع اختيار الفنانتين التشكيليتين الشابتين آيات الزعبي وجمانة مرتضى على عنوان (ألوان) لمعرضهما الثنائي، الذي قدمتا من خلاله آخر نتاج بحثيهما الفنيين بما يخص المكان واللون وعلاقتهما ببعضهما فنياً.

المعرض الذي تستضيفه صالة الآرت هاوس حالياً يضم 38 لوحةً بأحجام متنوعة وعدة تقنيات عكست بمجملها ما وصلت إليه الفنانتان من تجريب وبحث على سطح اللوحة، من ناحية التقنيات والتكوينات والتناغمات اللونية بأسلوبين تعبيريين منفصلين.

الفنانة آيات قدمت 24 لوحةً بأحجام صغيرة ومتوسطة بتقنية كولاج الورق مع المواد المختلفة، راصدةً العديد من الأماكن في الطبيعة السورية بتناغم لوني خاص واجتهاد في التنوع، إلى جانب المحافظة على البصمة الفنية الخاصة بها.

وعن لوحاتها قالت الفنانة آيات في تصريح لـ سانا: اعتمدت في لوحاتي على تقديم موضوع المكان وانعكاساته من الذاكرة، مع إعادة معالجة الصور والألوان ليتم إنتاجها بطريقة فنية على سطح اللوحة تعبر عن رؤيتي وبصمتي الخاصة، مبينةً أنها تعتمد تقنية كولاج الورق عبر لصق قصاصات ملونة صغيرة بأسلوب تعبيري مفعم بالحياة والإحساس والتناغم.

بدورها الفنانة جمانة قدمت 14 لوحةً بأحجام متوسطة إحداها شكلت عملاً ثنائياً كبيراً لتأتي جميعها كنتيجة لبحث لوني اشتغلت عليه لمدة ثلاث سنوات ما قبل تخرجها عام 2021 من قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق.

وأوضحت الفنانة جمانة أن لوحات المعرض تعتبر استمراراً لمشروع تخرجها الذي جاء تحت عنوان (ما بين الطبيعة واللون)، مع تقنيات جديدة تعتمد سماكات في اللون والتركيز على قوته وشفافياته، مستخدمةً قلم الفحم وتقنية الإكريليك مع إعطاء مساحة أكبر للضوء والظل في اللوحة، لافتةً إلى أن حالتها النفسية والانفعالية تنعكس على ألوان لوحتها التي تأخذ تكويناتها من الطبيعة وخاصة السماء، لتعيد معالجتها وفق رؤيتها الفنية الخاصة.

يستمر المعرض حتى الـ 28 من الشهر الجاري.

محمد سمير طحان

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