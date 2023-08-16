الوزير قطنا يبحث مع السفير الجزائري تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع السفير المفوض فوق العادة للجمهورية الجزائرية بدمشق كمال بوشامة تعزيز التعاون الزراعي، وتبادل المنتجات بين البلدين.

وأكد الوزير قطنا خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة ضرورة مراجعة الاتفاقيات الموقعة وتحديثها ووضع برامج تنفيذية لها، وتعزيز تبادل المنتجات الزراعية والتعاون العلمي والفني، لافتاً إلى أهمية انضمام الجزائر وبقية الدول العربية للاتفاق الرباعي بين سورية ولبنان والأردن والعراق لتحقيق التكامل في الإنتاج الزراعي والاستيراد والتصدير وفق روزنامة زراعية في ظل التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية وصعوبة تأمين الغذاء.

من جهته، نوه السفير الجزائري بالتجربة السورية في مجال الزراعة والمراحل المتقدمة التي وصلت إليها قبل الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، ولفت إلى ضرورة التعاون العربي لمساعدة سورية في كل المجالات، مشيراً إلى أهمية استمرار اللقاءات بين وزراء الزراعة والفنيين في كلاً البلدين لتحديث الاتفاقيات وتنفيذها.

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