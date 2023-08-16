بمشاركة 85 شركة صناعية .. افتتاح مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) في النبك بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بمشاركة 85 شركة صناعية افتتحت مساء اليوم فعاليات الدورة 148 من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة تجارة ريف دمشق بالتعاون مع محافظة ريف دمشق وذلك في الصالة الرياضية بمدينة النبك في ريف دمشق.

ويقدم المشاركون في المهرجان الذي يستمر حتى الحادي والعشرين من شهر آب الجاري سلسلة متنوعة من المنتجات الغذائية التي تشمل الكونسروة والمعلبات والمعكرونة والمربيات، إضافة إلى القرطاسية وألبسة المدارس والمنظفات بمختلف أنواعها والألبسة النسائية والرجالية والولادية والجلديات وغيرها.

نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود أكد أهمية المهرجانات لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير مستلزماتهم لا سيما مع اقتراب موسم المدارس وبدء العام الدراسي الجديد، مبينا أن هناك تنزيلات كبيرة لمساعدة المستهلكين.

من جهته عضو غرفة صناعة دمشق وريفها وليد حورية بيّن أن النبك مدينة مركزية وفيها كثافة سكانية كبيرة، مشيرا إلى أن المهرجان يقدم منتجات بحسومات تتراوح بين 25 إلى 30 بالمئة كنوع من الدعم المباشر للمستهلك في ظل التضخم الكبير الحاصل في السوق والتدخل الإيجابي للتخفيف من الضغوط التي يتحملها المواطنون، آملا أن يحقق المهرجان الغاية المنشودة منه.

من جهته خازن غرفة تجارة ريف دمشق مهند زيد أوضح أن الشركات تقدم منتجاتها بعروض خاصة وبأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التجارية، لافتا إلى وجود خطة لتنظيم هذه المهرجانات، حيث كان في الأيام الماضية بجرمانا واليوم بالنبك وسيقام قريبا في صحنايا وبجميع مناطق ريف دمشق، منوها بتعاون الشركات المشاركة وتقديمها حسومات كبيرة تصل إلى 30 بالمئة .

أحمد سليمان

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