الرئيس الأسد يهنيء بالاسيوس بتسلمه الرئاسة في الباراغواي

اسانسيون- سانا

باسم السيد الرئيس بشار الأسد، قدم سفير سورية غير المقيم في الباراغواي الدكتور سامي سلامة التهاني لرئيس الباراغواي الجديد سانتياغو بينيا بالاسيوس، بمناسبة تسلمه الرئاسة في الباراغواي، خلفا للرئيس ماريو عبده بينيتيز.

جاء ذلك خلال لقاء السفير سلامة مع الرئيس بالاسيوس، بحضور نائب الرئيس المنتخب بيدرو أليانا، ووزير خارجية الباراغوي الجديد روبن راميرس لسكانو.

وكان السفير السوري حضر برفقة كل من معتز الخطيب القنصل الفخري السوري في مدينة اسانسيون وميخائيل مسكين قنصل سورية الفخري في السيوداد ديل ايسته، القداس الاحتفالي الذي أقيم في كاتدرائية السيدة العذراء في العاصمة اسانسيون لتسلم الرئيس بالاسيوس السدة الرئاسية.

وحضر المراسم أيضا كل من ملك إسبانيا، ورؤساء جمهوريات البرازيل والأورغواي وتشيلي وبوليفيا ووزراء الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، وسفراء لبنان والجزائر والإمارات والكويت والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين المعتمدين لدى الباراغواي.

كما شارك السفير سلامة والقناصل السوريون الفخريون في العرض العسكري الذي أقيم بهذه المناسبة.

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