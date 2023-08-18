دمشق-سانا

أقامت السفارة الهندية بدمشق مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلال الهند في فندق الداما روز.

وأكد القائم بأعمال السفارة الهندية بدمشق فيجاي باندي في كلمة، أن الهند وسورية تشتركان بعلاقات ممتازة مبنية على المساواة والاحترام المتبادل وقيم تنعكس على التعاون الثنائي المزدهر والشراكة الوثيقة في المحافل الدولية.

وأشار باندي إلى أن الهند مستمرة بدعم الشعب السوري في سعيهم للسلم والأمن والتنمية والازدهار الدائم وتتبنى موقفاً مبدئياً نحو عملية سياسية بقيادة سورية من أجل تحقيق حل دائم للتحديات التي تواجهها، مع احترام سيادتها ووحدة أراضيها.

ولفت باندي إلى الدعم الإنساني المقدم إلى سورية بما في ذلك خلال فترة جائحة كوفيد(19)، والزلزال المدمر الذي ضربها في السادس من شباط الماضي، إضافة إلى المنح الدراسية والبرامج التدريبية دعماً للشباب السوري.

وأعرب باندي عن تقديره وامتنانه لسورية حكومة وشعباً لحسن ضيافتهم ودعمهم للهند ومواطنيها، مشيداً بسورية كبلد رائد لليوغا في العالم العربي، حيث تم إدخال اليوغا رسمياً كرياضة فيها بمساهمات المجتمع المحب لها بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام، ما يؤدي دوراً إيجابياً بتعزيز العلاقات بين الشعبين وتعميق الفهم الثقافي بين البلدين.

واستعرض السفير ما حققته بلاده خلال السنوات الماضية من تقدم ونجاح على الصعد كافة.

من جانبه أكد مدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية الدكتور عماد مصطفى أن العلاقات السورية الهندية استثنائية وتاريخية وطيدة بدأت منذ نضال الهند لنيل استقلالها وتزعمها لحركة عدم الانحياز التي تفخر سورية بانتمائها لها.

ونوه مصطفى بموقف الهند تجاه الأزمة في سورية، وجميع أشكال الدعم الدبلوماسي والسياسي والثقافي والتعليمي والصحي الذي قدمته، مستعرضاً الزيارات الرسمية المنتظمة بين البلدين.

حضر الحفل وزير الصحة الدكتور حسن الغباش ووزير الدولة لشؤون الاستثمار عبدالله عبدالله وعضوا القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي هدى الحمصي وعمار السباعي ومحافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، وبعض مديري الإدارات في وزارة الخارجية والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق ورجال وعلماء دين.

وكانت السفارة الهندية أقامت في وقت سابق اليوم فعالية ثقافية متنوعة تضمنت أداء أغان ورقصات هندية بمناسبة عيد الاستقلال في مقر السفارة بدمشق.

ريم حشمه

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