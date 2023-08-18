عرض المونودراما (على وشك الحياة) على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

استضافت خشبة مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية على مدى يومين العرض المسرحي القادم من محافظة حلب (على وشك الحياة)، إعداد وإخراج محمد مروان إدلبي.

عرض المونودراما الذي قدم للمرة الأولى عام 2020 في ذكرى تحرير حلب من الإرهاب، يأتي بالتعاون بين مديريتي المسارح والموسيقا وثقافة اللاذقية، وهو من تأليف محمد حجازي وبطولة الدكتور محمد الشيخ.

ويحكي العرض وجع الإنسان السوري وحجم الخسائر التي تكبدها خلال الحرب الإرهابية القاسية التي تعرضت لها سورية من خلال قصة أب فجع بخسارة ولديه اللذين استشهد أحدهما في اشتباك مع التنظيمات الإرهابية المسلحة، بينما فقد الثاني خلال محاولته الهجرة، مع الإبقاء على أمل ينبثق في نهاية العرض بولادة الحفيد الذي يأتي مع تحرير حلب من الإرهاب.

الدكتور محمد الشيخ بطل العرض رأى في تصريح لمراسلة سانا أن العرض يأتي للاحتفاء بذكرى تحرير حلب، والتي شكل تحريرها مفصلاً مهماً وفاتحاً للانتصارات على الإرهاب وداعميه، معتبراً أن تحرير حلب يحمل رمزية كبيرة لسورية الواحدة الموحدة كما يؤمن بها السوريون والذين مهما جارت عليهم الظروف يتقاسمون الوجع، كما يتقاسمون الفرح والانتصار.

وحول العرض أشار الشيخ إلى أن العمل جاء كعرض للحروب التي تعرضت لها المنطقة خلال تاريخها الحديث، والتي استهدفت وجودها وخيراتها بدءاً من الحرب العالمية وليس انتهاء بالحرب الإرهابية على سورية مع التمسك بالأمل الذي يحكم شعوبها من خلال رمزية الولادة الجديدة التي جاءت مع تحرير حلب.

فاطمة ناصر

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