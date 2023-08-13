200 مؤسسة ونقابة أمريكية تنضم لتحالف “مجتمع خال من الأبارتهايد”

واشنطن-سانا

أعلنت عشرات المؤسسات والكنائس والنقابات الأمريكية انضمامها لتحالف يحمل اسم “مجتمع خال من الابارتهايد” المناهض للجرائم المستمرة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد التحالف في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الشعب الفلسطيني يواجه استعمارًا واحتلالاً استيطانيًا إسرائيليًا تم فرضه من خلال أنظمة قانونية عنصرية وتمييزية وسياسة التهجير القسري والحصار والقيود على الحركة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يشكل جريمة فصل عنصري ويجب أن ينتهي.

وتشكلت نواة هذا التحالف نهاية العام الماضي في أمريكا الشمالية في أعقاب إجماع بين منظمات حقوق الإنسان الدولية على أن معاملة “إسرائيل” للشعب الفلسطيني هي جريمة فصل عنصري.

وبات التحالف يضم الآن في عضويته نحو 200 منظمة أمريكية تتوزع على جميع الولايات.

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