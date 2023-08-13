حكاية جحا… فقرات ترفيهية هادفة ضمن مسرحية للأطفال في حمص

حمص-سانا

ضمن أجواء الفرح والتسلية قدمت اليوم فرقة هابي ماجيك للأطفال عرضاً مسرحياً بعنوان “حكاية جحا” على مسرح دار الثقافة بحمص، حضره المئات من الأطفال والأهالي.

وحملت الفقرات عناوين منوعة، في مضمونها رسائل تربوية هادفة قدمت بقالب ترفيهي.

مدير فرقة هابي ماجيك سعيد طوقتلي قال في تصريح لمراسلة سانا: إن المسرحية جاءت لتضفي جوا من الفرح والمتعة للأطفال خلال العطلة الصيفية، وتخللتها حركات تفاعلية وشخصيات كرتونية وفقرة ألعاب خفة وفقرات غنائية وموسيقية.

بدوره أشار الممثل خالد حمادة الذي لعب دور جحا إلى أن حكاية جحا اليوم قدمت مفاهيم عن النظافة وأهميتها في حياتنا اليومية بطريقة محببة وقريبة من فكر الطفل.

لارا أحمد

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