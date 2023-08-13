النصر السعودي يتوج بلقب البطولة العربية للأندية

الرياض-سانا

توج فريق النصر السعودي بلقب البطولة العربية للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على مواطنه الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

وتقدم الهلال أولاً عن طريق البرازيلي ميشيل ديلغادو في الدقيقة 51 ثم أدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو التعادل للنصر في الدقيقة 74 لتذهب بعد ذلك المباراة لأشواط إضافية استطاع فيها رونالدو في الدقيقة 98 تسجيل هدف الفوز لفريقه والتتويج بالبطولة.

وبذلك يكون رونالدو نجح في تحقيق أول بطولة مع النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق بالإضافة إلى حصوله على لقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف.

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