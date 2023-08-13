في أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية منتخب سورية بكرة السلة للرجال يخسر أمام نظيره الهندي

دمشق-سانا

خسر منتخب سورية لكرة السلة للرجال أمام منتخب الهند بنتيجة85-74 نقطة، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 في المباراة التي أقيمت اليوم في صالة مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق .

وجاءت نتيجة الربع الأول من المباراة التي شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً لمصلحة الهند بواقع 31-16 نقطة، فيما تمكن منتخبنا من التقدم في الربع الثاني بواقع 19-17 نقطة، أما الربع الثالث فجاء لمصلحة الهند بواقع 23-18 نقطة فيما تقدم منتخبنا في الربع الأخير بواقع 21-14 إلا أن النتيجة لم تكن كافية ليخسر منتخبنا بفارق إحدى عشرة نقطة.

كما فاز منتخب البحرين على نظيره السعودي بنتيجة 89-74 نقطة و منتخب إندونيسيا على نظيره الكازاخي بنتيجة 91-82 نقطة.

وفي مباريات الغد يلتقي منتخبنا مع منتخب السعودية و منتخب كازاخستان مع البحرين والهند مع إندونيسيا .

هادي عمران

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