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هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للإفراج الفوري عن المعتقلين

2023-08-12

القدس المحتلة-سانا

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين التي تجاوزت فيها كل القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت الهيئة في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية على ضرورة تشكيل لجنة حقوقية وإنسانية دولية تتوجه فوراً إلى معتقلات الاحتلال لكي تلامس الجريمة بكل تفاصيلها وتشاهد عن قرب معاناة المعتقلين الفلسطينيين.

وشددت الهيئة على أن ممارسات الاحتلال تجاه المعتقلين تتجاوز كل مبادئ القانون الدولي والإنسانية.

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