موسكو: الغرب أفشل التوصل إلى اتفاق في مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الأسلحة النووية

موسكو-سانا

أعلن ممثلو الوفد الروسي في الجلسة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في فيينا، أنه لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية توافقية بسبب سياسة الدول الغربية الرامية إلى إفشالها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوفد الروسي قوله: “بسبب محاولات الدول الغربية تصفية حساباتها السياسية حول قضايا لا تتعلق بأهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والانحياز في عدد من مواضيع عدم الانتشار، لم يكن من الممكن التوصل إلى وثيقة نهائية توافقية”.

وأشار الوفد إلى أنه تم بحث الأركان الثلاثة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهي نزع الأسلحة النووية وعدم انتشارها والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، معربين عن أملهم بأن تتمكن الدول الأطراف في المعاهدة من حل جزء على الأقل من التناقضات القائمة بهدف تحقيق نتائج إيجابية.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر القادم لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك في عام 2026.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency