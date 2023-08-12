إنقاذ 76 مهاجراً في البحر المتوسط

روما-سانا

أعلنت منظمة أميرجينسي الخيرية الإيطالية اليوم إنقاذ 76 مهاجراً غير شرعي في البحر المتوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة قولها: إن سفينة إنقاذ تابعة لها أنقذت 76 مهاجراً، بينهم سبع نساء و24 طفلاً كانوا على متن قارب خشبي مكتظ متجه إلى ميناء نابولي جنوب إيطاليا.

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن البلاد شهدت وصول ما يقرب من 95 ألف شخص عن طريق البحر منذ بداية العام.

ولقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم اليوم، فيما تم إنقاذ العشرات بعد غرق قارب مهاجرين غير شرعيين أثناء محاولة العبور من فرنسا إلى بريطانيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency