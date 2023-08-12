القوات العراقية تقبض على متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي شمال البلاد

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على متزعم في تنظيم “داعش”، في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المديرية العامة للاستخبارات والأمن قولها في بيان اليوم: “استناداً إلى معلومات استخبارية تمكنت مفارز المديرية من الإطاحة بأحد أخطر متزعمي عصابات “داعش” الإرهابية في محافظة كركوك”، مشيرة إلى أنه كان يعمل بصفة متزعم ورشة لتصفيح وتفخيخ المركبات وتصنيع العبوات الناسفة”.

وكانت القوات العراقية أعلنت في الـ 9 من الشهر الحالي أن طيرانها الحربي دمر مخبأ لإرهابيي “داعش” في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

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