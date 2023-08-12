الدفاع الروسية: استهداف مطار عسكري غرب أوكرانيا بضربة جوية ناجحة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم توجيه ضربة جوية ناجحة لمطار عسكري في مقاطعة إيفانو فرانكوفسك غرب أوكرانيا، وإيقاع إصابات محققة فيه.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس: “نفذت القوات المسلحة الروسية أمس ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو على مطار عسكري بالقرب من بلدة كولوميا بمقاطعة إيفانو فرانكوفسك، وحققت الضربة أهدافها، وتمت إصابة كل المواقع المقرر استهدافها”.

وأضافت الوزارة: إن القوات الروسية حسنت على محور كوبيانسك خلال عمليات هجومية مواقعها على الخط الأمامي، فيما تم صد 8 هجمات مضادة أوكرانية، وخسرت قوات نظام كييف على هذا المحور نحو 70 جندياً، مشيرة إلى أنه على محور دونيتسك تم صد 7 هجمات للقوات الأوكرانية وتدمير مستودع ذخيرة والقضاء على أكثر من 110 جنود.

وعلى محور جنوب دونيتسك تم صد هجمتين، وتجاوزت خسائر القوات الأوكرانية الـ 130 جندياً، أما على محور زابوروجيه فتم صد 3 هجمات، وقتل أكثر من 40 جندياً، وعلى محور كراسني ليمان تم صد 3 هجمات، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 90 جندياً، وعلى محور خيرسون تم القضاء على نحو 35 جندياً.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 126 منطقة، إضافة إلى ضرب مركز القيادة الأمامية للفيلق الـ 10 الأوكراني قرب مدينة أورخوف في زابوروجيه، وتدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية، وآخر للمواد والوسائل التقنية فيها أيضاً، فيما اعترضت الدفاعات الجوية الروسية 29 طائرة أوكرانية دون طيار.

وأكدت الوزارة أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 458 طائرة و245 مروحية و5683 طائرة دون طيار و429 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و11249 دبابة ومدرعة أخرى و1444 راجمة صواريخ و5853 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و12189 مركبة عسكرية خاصة.

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