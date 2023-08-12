تكريم عمال زراعة درعا المشاركين بإخماد الحرائق في غابات وأحراج اللاذقية

درعا-سانا

كرمت نقابة عمال التنمية الزراعية بدرعا عمال مديرية الزراعة بالمحافظة الذين شاركوا في عمليات إخماد الحرائق، التي شبت في غابات وأحراج الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية مؤخراً.

وبين رئيس النقابة أيهم المحاميد في تصريح لمراسل سانا أن هذا التكريم هو حافز لكل أبناء الطبقة العاملة للبذل والعطاء، واستمرار العمل في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا.

بدوره لفت رئيس اتحاد عمال درعا غالب جوابرة إلى أن هذه المشاركة تعبر عن حالة التآخي والمحبة لدى أطياف المجتمع السوري، منوها بجهود واستعداد الطبقة العاملة لأداء واجبهم الوطني في مواجهة أي طارئ، وإعادة الإعمار.

سانا التقت بعدد من العمال المكرمين حيث قال العامل مالك العمر: “استطعنا إلى جانب زملائنا من المشاركين السيطرة التامة وبوقت جيد على معظم الحرائق، رغم الظروف الصعبة التي كنا نمر بها والمخاطر التي تعرضنا لها”.

العامل عسكر العلي أشار إلى حجم الأخطار والخسائر المادية جراء الحرائق، غير أن عملهم المستمر ليلاً ونهاراً وبإمكانات متواضعة لإخمادها كان رسالة موجهة إلى تكاتف وتآزر أبناء الوطن في الحفاظ على ثرواته وموارده الطبيعية.

العامل مجد أبازيد لفت إلى الدور المهم الذي لعبه أبناء المجتمع المحلي الشرفاء، من خلال الوقوف إلى جانب فرق الإطفاء، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لإخماد الحرائق ومنع انتشارها.

رضوان الراضي

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