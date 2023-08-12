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وكيل المخابرات المصرية الأسبق: أعداء سورية مستمرون بدعم الإرهاب على أراضيها

2023-08-12

القاهرة-سانا

أوضح وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد أن أعداء سورية والمتآمرين عليها مستمرون بدعم الإرهاب الذي يستهدف أمنها وسيادتها.

وقال رشاد في تصريح خاص لمراسل سانا في القاهرة: “إن القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي في الأراضي السورية وغيرها من قوى الاحتلال تعمل على استنزاف القدرة لدى الدولة السورية في مواجهة الإرهاب، ولذلك لا بديل عن خروج هذه القوات، وبسط سيطرة الجيش العربي السوري على الأراضي السورية للقضاء التام على الإرهاب”.

واستنكر رشاد الجريمة الإرهابية التي استهدفت حافلة عسكرية للجيش العربي السوري جنوب شرق دير الزور، مشدداً على ضرورة دعم سورية والوقوف إلى جانبها حتى اجتثاث الإرهاب من جذوره، والقضاء عليه بشكل نهائي.

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