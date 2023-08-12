إخلاء برج إيفل وسط العاصمة الفرنسية إثر إنذار أمني

باريس-سانا

أدى إنذار أمني اليوم إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل وسط العاصمة الفرنسية باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة التي تدير البرج قولها: إن “خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق”.

وصرحت متحدثة باسم الهيئة أن “هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث”.

وتم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج بانتظار معرفة حقيقة هذا الإنذار.

وبدأت أعمال البناء في البرج مطلع عام 1887، وانتهت في 31 آذار 1889، ويستقبل كل عام أكثر من 6 ملايين زائر.

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