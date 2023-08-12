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طالب سوري يبتكر جهازاً لتعقيم المعدات الطبية بالطاقة الشمسية

2023-08-12

دمشق-سانا

جهاز تعقيم شمسي للمعدات الطبية، يمكن حمله بسهولة واستخدامه في المناطق النائية والمخيمات والمشافي الميدانية، ولا سيما في حالات الطوارئ والكوارث، كان حصيلة جهد ومثابرة الطالب مصطفى حمدي في كلية العلوم بجامعة دمشق والذي نال عليه براءة اختراع من مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الجهاز المبتكر هو لحل مشكلة تعقيم المعدات الطبية وخاصة الجراحية، ولا سيما في حال عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لعمل أجهزة التعقيم الطبي وفق حمدي الذي أوضح في تصريح لـ سانا أنه صمم الجهاز ليكون بحجم مناسب وسهل الاستخدام، وهو أقرب لشكل المروحة الصغيرة.

ويتالف الجهاز حسب حمدي من صحن جامع للطاقة الشمسية بما يسمى “البعد المحرقي للصحن” ولوح طاقة شمسية “فولتا ضوئية” كليهما قابل للطي، ووعاء تعقيم للأدوات الطبية يقع في المحرق ومزود بحساس حرارة يعطي صوت صفير لدى الوصول لدرجة الغليان.

وبالنسبة لاستخدام الجهاز بين حمدي أنه يتم وضع القطع الطبية المطلوب تعقيمها في علبة التعقيم، وتغلق ثم توضع على الحامل على الجهاز، ويوجه باتجاه القرص الشمسي لتتجمع الحرارة الشمسية في المحرق وتسخن علبة التعقيم لتصل إلى درجة الغليان، ثم يعير الوقت المناسب لإتمام التعقيم.

ويذكر أن حمدي شارك بجهاز التعقيم الشمسي، الذي حصل على براءة اختراع له منذ عدة سنوات بالمعرض الدولي للفنون والأعمال اليدوية بهنغاريا، كما حصل على شهادة اختراع من جمعية الابتكار الهندية.

علياء حشمه وعلي عجيب

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