بمشاركة 236 لاعباً ولاعبة اختتام بطولة آفاق المستقبل المفتوحة للشطرنج

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة آفاق المستقبل المفتوحة للشطرنج التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بالتعاون مع مدرسة آفاق المستقبل باللاذقية والتي شارك فيها 236 لاعباً ولاعبة من اللاذقية وحماة وطرطوس.

وتوج بالمراكز الثلاثة الأولى بفئة المبتدئين آدم صالح وزين حازم سليمان وزين ياسر سليمان، ومنحت المبتدئة جيداء علي جائزة أفضل لاعبة بهذه الفئة.

وفي منافسات فئة الرجال توج بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي مازن فندي وأشرف معلا وتيم حسن، بينما انتهت بطولة السيدات بتتويج جنى الجرف وزينة سلمان ومرام عيسى.

وفي بطولة الفئات العمرية للإناث توجت كل من أسيل جندل وبيلسان جندل بفئة تحت ثماني سنوات، وجولي علي تحت عشر سنوات، وبانا هاشم بفئة تحت الـ 12 سنة وماسة قبيلي بفئة تحت الـ 14 سنة، وتوج ببطولة الفئات العمرية للذكور تحت ست سنوات آدم خدام، وتحت 8 سنوات جاد فطوم، وتحت عشر سنوات فواز عقيلي، وتحت 12 سنة زين عبد الله وتحت 14 زين إبراهيم.

رئيس اللجنة الفنية للشطرنج باللاذقية نايف اسبر قال في تصريح لـ سانا إن بطولة آفاق المستقبل المفتوحة شهدت إقبالاً كبيراً، وهذا موشر إيجابي على تطور وتوسيع مستوى اللعبة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت منافسات قوية ومتميزة، إضافة للمواهب والخامات التي أفرزتها والتي يعول عليها في المستقبل لتكون رافدا لمنتخباتنا الوطنية.

نبيل علي

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