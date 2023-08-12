إعلان حالة الطوارئ جراء الفيضانات في مدينة شرق روسيا

موسكو-سانا

أعلنت خدمة الطوارئ الروسية حالة الطوارئ والإجلاء لسكان مدينة أوسورييسك في إقليم بريمورسك شرق روسيا، بعدما غمرت مياه الفيضانات العديد من المناطق فيها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السلطات المحلية الروسية قولها: “إنه نتيجة للفيضانات، وارتفاع منسوب المياه بشكل كبير انهار سد ترابي في مدينة أوسورييسك، وأن مستوى المياه وصل إلى الطوابق الأولى من عدة مبان سكنية في المدينة، حيث تم إجلاء السكان”.

ولفتت المصادر إلى سقوط 117 ملم من الأمطار في المدينة أمس فقط في وقت يتراوح فيه المعدل الشهري للأمطار بين 120 و 130 ملم.

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