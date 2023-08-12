الدفاعات الجوية الروسية تسقط ثلاث مسيرات في مقاطعتي كالوغا وبيلغورود

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث مسيرات أوكرانية في مقاطعتي كالوغا وبيلغورود.

ونقلت وكالة تاس عن حاكم مقاطعة غالوكا الروسية فلاديسلاف شابشا قوله اليوم: إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة في منطقة دزيرجينسكي بالمقاطعة ليلاً، دون وقوع إصابات أو أضرار.

بدوره أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف كلادغوانه أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتين في سماء المقاطعة، إحداهما كانت متجهة نحو مدينة بيلغورود، والأخرى بالقرب من قرية باتراتسكايا داتشا في بلدة شيبيكينسكي.

ولفت فياتشيسلاف إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاث قذائف هاون على مزرعة بانكوف، وقذيفتين على قرية تيريزوفكا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الجيش الروسي أفشل فجر اليوم هجوماً إرهابياً نفذه النظام الأوكراني على مناطق في شبه جزيرة القرم، وتمكن من تدمير وإسقاط 25 طائرة مسيرة لكييف خلال ذلك.

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