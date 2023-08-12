الأمن الإيراني يفكك خلية تهريب أسلحة وذخائر

طهران-سانا

أعلنت إيران عن تفكيك خلية كانت تقوم بتهريب الأسلحة والذخائر في مدينة تشابهار جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان العميد دوست علي جليليان قوله في تصريح اليوم: “إن قوات الأمن الداخلي ألقت القبض على خمسة من أعضاء هذه الخلية في عملية منسقة، وذلك بعد أن وردتها معلومات عن دخول أسلحة حربية إلى مدينة تشابهار من الحدود الشرقية للبلاد كان من المقرر نقلها إلى مناطق أخرى من المحافظة”.

وأشار العميد إلى أنه تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة كانت بحوزة المهربين في مخبئهم.

وأضاف العميد جليليان أن التحقيقات ما زالت متواصلة في هذه القضية.

وكانت قوات حرس الحدود الإيرانية أعلنت في الثامن عشر من حزيران الماضي القضاء على خلية إرهابية جنوب شرق البلاد، وأحبطت محاولاتها تنفيذ أعمال إجرامية.

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