الجمعية الفلكية السورية تقيم ليلة رصد لشهب البرشاويات

دمشق-سانا

اقامت الجمعية الفلكية السورية مساء اليوم ليلة رصد فلكي لشهب البرشاويات، وذلك في مقر المرصد الفلكي السوري في حي الأمين بدمشق.

وفي تصريح لسانا أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد العصيري أن نشاط هذه الشهب عادة يبدأ في منتصف تموز من كل عام ويستمر حتى أواخر شهر آب، وتصل ذروة هطولها في الـ 11 والـ 12 والـ 13 منه، ويمكن رصدها بشكل أوضح باتجاه الشمال الشرقي، موضحاً أنه يتوقع خلال هذه الليلة رصد ما يصل إلى 300 شهاب، وخاصة أن القمر في طور الهلال الأخير، وبالتالي يساعد على رصد الشهب.

ولفت العصيري إلى الحضور الكثيف الذي أم المرصد، موضحاً أن شهب البرشاويات هي عبارة عن زخات كثيفة من الشهب وغير مؤذية، ويمكن مشاهدتها دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو أدوات للرصد، ويعتبر المذنب سويفت تتل والذي اكتشف عام 1862 مصدراً لها، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة فرساوس أو برشاوس حامل رأس الغول، والتي تظهر وكأنها منبعثة منها، داعياً الراغبين برؤية هذه الظاهرة إلى اختيار رقعة واسعة من السماء باتجاه الأفق الشرقي الشمالي.

بدوره أشار عضو مجلس إدارة الجمعية المهندس عبد العزيز سنوبر في تصريح مماثل إلى أن نشاط اليوم يتضمن إضافة إلى رصد شهب البرشاويات التعريف بالخارطة السماوية، ورصداً تلسكوبياً لكل الكواكب الموجودة في السماء، إضافة الى التعريف بعلم الفضاء والفلك عبر السينما ثلاثية الأبعاد حيث يستطيع خلالها الحضور التجول في محطة الفضاء الدولية افتراضياً.

وأوضح سنوبر أن بإمكان الحضور كذلك القيام بجولة عبر كواكب المجموعة الشمسية، كما يستطيعون مراقبة المجموعة الشمسية عبر قاعة الهيلوغرام في الجمعية، وصولاً لمعرفة أفضل عن النظام الشمسي والكواكب والأجرام السماوية، إضافة الى استخدام المرصد الفلكي وهو ثاني أكبر مرصد في الوطن العربي بقطر 14 بوصة.

من جانبها عضو مجلس إدارة الجمعية تركية جبور بينت أن الجمعية تركز على تعليم الاطفال رصد الأجرام السماوية وتفسير الظواهر الفلكية، وصولاً لجعلهم يدركون أبعادها المختلفة من كسوف وخسوف وشهب، والوقاية من مخاطر بعض هذه الظواهر الطبيعية، مشيرة إلى أن أنشطة الجمعية تشمل كل المحافظات السورية.

الطفل تيم ركاب من مجموعة الفلكي الصغير في الجمعية أشار إلى رغبته في تعلم ما يلزم لرصد هذه الظاهرة الجميلة المتمثلة بشهب البرشاويات.

وركزت طفلة السابعة ميرا الورع على أنها تشارك في نشاطات الفلكي الصغير وفي منتدى البيئة الذي تنظمه الجمعية بهدف التعرف على الظواهر الفلكية والاطلاع على جماليتها.

محمد عماد الدغلي

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