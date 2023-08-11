انخفاض الأسهم الأوروبية عند الإغلاق

لندن-سانا

انخفضت الأسهم الأوروبية عند إغلاق التعاملات اليوم وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لفترة أطول.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 1.1 بالمئة وانخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات تحقيق الاقتصاد بعض النمو غير المتوقع في الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفعت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري 4.7 بالمئة بعد إعلانه عدم حاجته إلى الضمان الحكومي الذي حصل عليه لإنقاذ منافسه الأصغر كريدي سويس.

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