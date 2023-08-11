روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا

نيويورك-سانا

طلبت روسيا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في السابع عشر من الشهر الجاري حول إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي قوله على تيلغرام: إن “الإمداد المتزايد بالأسلحة الغربية لنظام كييف، أدى إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية وتقويض الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي لها”.

وكان السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنطونوف أوضح في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا لافتاً إلى أن تخصيص مساعدات مالية جديدة لنظام كييف لن يؤدى إلى هزيمة روسيا.

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