فرع السورية للتجارة بريف دمشق تعلن تسيير سيارات محملة بالمواد الأساسية إلى داريا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن فرع المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق سيواصل إرسال سيارات محملة بالمواد الأساسية إلى داريا حتى يتم افتتاح صالة البيع المباشر فيها جانب دوار المخبز الآلي في القريب العاجل.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن السورية للتجارة بريف دمشق بدأت اليوم بتسيير السيارات المحملة بالمواد الأساسية الغذائية كالزيت والسمنة والمياه المعدنية وغيرها، وذلك لتلبية حاجات الناس في داريا بسعر منافس لأسعار السوق.

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