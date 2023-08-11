الخارجية الروسية: التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي لزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم من أن التدخل العسكري في النيجر قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد وزعزعة استقرار الوضع في منطقة الساحل والصحراء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “إن الحل العسكري لتسوية الأزمة في النيجر يمكن أن يؤدي إلى مواجهة طويلة في ذلك البلد فضلاً عن زعزعة حادة للوضع في منطقة الصحراء والساحل”.

وشددت الخارجية الروسية على دعمها لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” لإيجاد حل ومخرج من خلال الحوار بين الأطراف في النيجر لإيجاد سبل للخروج من الأزمة الحالية.

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