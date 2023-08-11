انطلاق فعاليات مهرجان سلمية الشعري

حماة-سانا

انطلقت فعاليات مهرجان سلمية الشعري في المركز الثقافي بالمدينة وسط تفاعل جمهور من المثقفين والمهتمين بالشعر والأدب.

وأكد مدير الثقافة في حماة سامي طه في كلمته بافتتاح فعاليات المهرجان على أهمية المهرجان الذي يجمع شعراء وأدباء من مختلف المناطق للاحتفال بالكلمة المكتوبة والشعر في تظاهرة ثقافية تستمر 3 أيام.

ويتميز المهرجان هذا العام بأمسيات شعرية متنوعة وقراءة وعرض مجموعة متنوعة من القصائد التي تتناول مواضيع مختلفة مثل الحب والوطن والهوية حيث ألقى الشعراء محمود كيلان ووعد أبو شاهين وميساء سيفو وباسل الشيخ ياسين وإيمان شربا ومحمد الشعراني وسوسن شتيان ورضوان السيد وجمانة حيدر أبياتاً شعرية لاقت إعجاب واستحسان الجمهور.

وفي تصريح لمراسل سانا بين الشاعر باسل الشيخ ياسين أن مهرجان سلمية الشعري يحظى بإقبال كبير من الجمهور والمهتمين بالأدب وهو بمثابة منصة مميزة للتعبير الثقافي والفني وتعزيز التواصل بين الكتاب والقرّاء.

بينما قالت الشاعرة سوسن شتيان أن مهرجان سلمية الشعري يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والأدبي في المنطقة ويعكس التنوع الثقافي ويسهم بخلق جسر من التواصل والتفاهم بين الناس.

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