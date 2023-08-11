انطلاق التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي للصغار واليافعين في المركز الوطني للمتميزين بحمص

حمص-سانا

انطلقت اليوم منافسات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لعام 2023 التي تقيمها إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع على مدى سبعة أيام، وذلك في المركز الوطني للمتميزين بحمص.

وأوضحت المهندسة لين قاسم مديرة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع في تصريح لسانا أن هذه التصفيات تقام على مرحلتين الأولى لفئة الصغار خلال الفترة ما بين 10 و13 آب الجاري بينما تقام منافسات فئة اليافعين خلال الفترة ما بين 13 و17 آب الجاري.

وحسب قاسم يشارك في هذه التصفيات 99 طالباً وطالبة من فئة الصغار من الصفين الخامس والسادس ضمن اختصاصي الرياضيات والعلوم العامة أما فئة اليافعين فتضم 178 طالباً وطالبة من الصفين السابع والثامن موزعين على اختصاصات الرياضيات وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء.

وأشارت قاسم إلى أن الطلاب الذين سيحصلون على الميداليات الذهبية والفضية من فئة اليافعين سيتأهلون إلى التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لموسم 2024 وسيحصلون على فرصة الانضمام إلى الفرق الوطنية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2024.

يذكر أن الطلاب المشاركين في هذه التصفيات خضعوا لعدد من مراحل الانتقاء السابقة وهي اختبارات القبول التي أقيمت في شهر آذار الماضي واختبارات المرحلة الثانية التي أقيمت خلال شهر حزيران الماضي في مراكز الجامعات بالمحافظات.

ويعد الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين فرصة لكل طالب طامح ومتميز ليثبت إبداعه في سن مبكرة، وفرصة لصقل خبراته وتطوير مداركه حتى حصوله على فرصة تمثيل سورية عالمياً.

هيلانه الهندي

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