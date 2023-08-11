حصاد أكثر من 11 ألف طن من القمح و23 طناً من الشعير في منطقة البيارات الغربية بريف تدمر

تدمر-سانا

شهدت منطقة البيارات الغربية بريف تدمر موسم حصاد وفير لمحاصيل القمح والشعير، وبلغت الكميات المحصودة من قبل المزارعين والمسلمة لصوامع الحبوب ومؤسسة إكثار البذار نحو 11542 طناً من القمح و23 طناً من الشعير وفقاً لرئيس دائرة زراعة تدمر المهندس أحمد يوسف.

وأشار يوسف في تصريح لمراسل سانا إلى أنه خلال خطة الموسم القادم ستتم إضافة إلى زراعة القمح والشعير والخضار إدخال المحاصيل البقولية بهدف تحسين الخواص الكيميائية للتربة وتشجيع الفلاحين على زراعة هذه المحاصيل المهمة للمنطقة.

بدوره لفت رئيس الرابطة الفلاحية بتدمر وليد أسعد في تصريح مماثل إلى انتهاء عمليات حصاد هذا الموسم بالمنطقة دون حدوث أي حرائق تذكر أو نقص بمعدات الحصاد المطلوبة، وأن الإنتاج كان جيداً رغم الصعوبات التي يجب تجاوزها في المواسم القادمة، والتي تتعلق بالانقطاعات الكهربائية نتيجة حدوث الأعطال وإمكانية توفير السماد العضوي للمزارعين.

بدوره أشار مدير المصرف الزراعي التعاوني في تدمر إحسان السبع إلى أن اعتمادات المحاصيل الزراعية كانت متوافرة في المصرف، والتي بلغت نحو ثلاثين مليار ليرة سورية، حيث كان يتم صرف نحو خمسين مليون ليرة سورية لكل مزارع أسبوعيا بشكل كامل، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تسليم نحو 99 بالمئة من قيمة محاصيل الفلاحين.

عدنان الخطيب

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