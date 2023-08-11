مدفيديف: استسلام أوكرانيا يفتح الطريق إلى السلام لكن واشنطن لا تريد ذلك

موسكو-سانا

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن استسلام أوكرانيا قد يفتح الطريق إلى السلام، ولكن الولايات المتحدة لاتريد ذلك ولا تكترث بدماء الأوكرانيين.

ونقل موقع آر تي عن مدفيديف قوله عبر تلغرام اليوم: “إن الذين يعانون في خنادق البلد المقسم (في إشارة إلى أوكران) لا يحتاجون في الحقيقة إلا للاستسلام الذي ربما يفتح الطريق أمام السلام، لكن لا واشنطن ولا كييف تريد السلام، حيث أمريكا تريد سلطة مطلقة وفي سعيها لذلك لا تكترث بدماء الأوكرانيين”، لافتاً إلى أن الآلاف من جنود القوات المسلحة الأوكرانية يموتون أثناء الهجوم المضاد، لكن حتى هذا الجهد لن يساعد نظام كييف في البقاء.

وتعليقاً على المساعدات الأمريكية لنظام كييف أضاف مدفيديف: “إن الانتحاريين في الدبابات الغربية المحترقة لن يروا هذه الأموال، لن يروا سوى الموت، لكن هذه الأموال مهمة جداً لنخبة كبار السن من الحزب الديمقراطي الأمريكي وخدمه في الاتحاد الأوروبي”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح في الـ 21 من تموز الماضي أن القوات الأوكرانية لم تحقق نتائج، وأن الرعاة الغربيين لكييف محبطون بشكل واضح من سير الهجوم المضاد.

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