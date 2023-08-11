مصرع خمسة أشخاص وإجلاء الآلاف جراء الفيضانات في بورما

رانغون-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، فيما أجلت السلطات آلاف الأشخاص، جراء الفيضانات والسيول الناجمة عن الأمطار الموسمية في بورما.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤولة في وزارة الإغاثة والرعاية الاجتماعية (لاي شوي زين أو) قولها: إنه ” قُتل 5 أشخاص وأجلي 37 ألف شخص من مختلف أنحاء بورما”، مرجحة ارتفاع حصيلة الضحايا اليوم إلى 40 ألفاً.

يذكر أنَّ بورما تتعرض لأمطار غزيرة في فترات مماثلة من كل عام، وكانت قد بدأت الفيضانات في أواخر تموز، وطالت 9 من الولايات والمناطق من بينها راخين وكاشين وكارن ومون وتشين، كما قطعت السيول في ولاية كارن طريقاً سريعاً يربط بلدة حدودية بتايلاند.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency