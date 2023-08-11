بدء تدريبات روسية لحماية الطريق البحري الشمالي

موسكو-سانا

بدأ الأسطول الشمالي الروسي اليوم تدريبات لحماية الطريق البحري الشمالي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الخدمة الصحفية للأسطول قولها في بيان: “إن التدريبات تجري بقيادة قائد الأسطول الشمالي ألكسندر مويسييف، وتستمر عدة أيام وسينشر البحارة العسكريون مجموعة من السفن الاستكشافية لمنطقة القطب الشمالي، وبعد ذلك سيعيدون نشر جزء من القوات الساحلية لحماية اتصالات الطريق البحري الشمالي والمواقع المهمة والدفاع عنها”.

وأشار البيان إلى أن التمرين يتضمن دراسة المناطق والظروف المحتملة لاستخدام مختلف أنواع القوات التابعة للأسطول الشمالي في المنطقة البحرية القطبية الشمالية، وسيتم خلاله تنفيذ عمليات خاصة لعزل مناطق العمليات، وتطويق وتدمير مجموعات التخريب والاستطلاع.

ويشارك في التدريبات أكثر من 8000 عسكري مع 20 قطعة من السفن الحربية والغواصات وسفن الدعم، إضافة إلى 5 طائرات وما يصل إلى 50 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة للتشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للأسطول الشمالي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency