ارتفاع عدد ضحايا حرائق غابات هاواي الأمريكية إلى 53 شخصاً

واشنطن-سانا

أعلن مسؤولون أميركيون ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات في جزيرة ماوي التابعة لجزر هاواي الأميركية في المحيط الهادئ إلى 53 شخصاً، وأن العدد مرشح للارتفاع.

ونقلت وكالة رويترز عن الحاكم جوش غرين قوله في مؤتمر صحفي أمس: إن النيران التي دمرت بلدة لاهاينا السياحية هي أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولاية، وستتطلب سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة تأهيلها، إذ تسببت في تشريد الآلاف وتدمير ألف مبنى.

ويقول العلماء: إن تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري يزيد من تكرار واحدة مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت أمس إلى مصرع 36 شخصاً، جراء حرائق الغابات.

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