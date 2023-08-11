مصدر عسكري: مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية مساء أمس في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخازن: المقاومة في فلسطين ولبنان حققت إنجازاتها بفضل دعم سورية
2023-08-10
الوزير المقداد يبحث مع سفير كازاخستان في لبنان العلاقات الثنائية وسبل تنشيط العمل الدبلوماسي المشترك
2023-08-09
السفارة الروسية في لبنان: الغرب يحاول منع إعادة الإعمار في سورية
2023-08-09
الوزير المقداد يبحث مع زاده سبل تعزيز العلاقات السورية الإيرانية في مختلف المجالات
2023-08-09
الأمم المتحدة ترحب بتمديد سورية الإذن لها باستخدام معبري باب السلامة والراعي
2023-08-08
بالتعاون مع الجانب السوري.. مكافحة المخدرات العراقية تفكك شبكة دولية لتهريب المخدرات
2023-08-08
سورية تمدد الإذن للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر
2023-08-08
محليات
استشهاد وجرح عدد من العسكريين في هجوم إرهابي على حافلتهم بريف دير الزور
2023-08-11
الجو صحو بشكل عام وسديمي حار ومغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2023-08-11
رصد 10 هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
2023-08-11
وزير الإعلام يبحث مع السفيرين الجزائري والتونسي سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجال الإعلامي
2023-08-10
صباغ للسفير الجزائري: أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين
2023-08-10
وزير الأشغال العامة والإسكان: اتخاذ معايير دقيقة في عمليات الإشراف على المشروعات
2023-08-10
الأرصاد الجوية: الحرارة يوم غد إلى ارتفاع والجو صيفي حار
2023-08-10
رياضة
وست هام يضم المكسيكي ألفاريز
2023-08-10
فوز تشرين على الساحل وحطين على الهلال في اليوم الأول من دورة تشرين الكروية
2023-08-10
ريال مدريد يعلن إصابة حارسه كورتوا
2023-08-10
الإنكليزي هاري كين إلى بايرن ميونخ
2023-08-10
ألكاراز يصل ثمن نهائي بطولة تورينتو للتنس
2023-08-10
الشعلة يواصل تحضيراته للبطولات القادمة بكرة اليد وألعاب القوى
2023-08-09
ختام بطولة سورية لسباقات السرعة والدريفت بعد غد
2023-08-09
اقتصاد
وول ستريت تفتح مرتفعة
2023-08-10
التضخم الأمريكي يسجل في تموز الماضي أول تسارع منذ 13 شهراً
2023-08-10
انطلاق معرض “صنع في سورية” التخصصي للألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج بمدينة المعارض بمشاركة 85 شركة وطنية
2023-08-10
خطوات مهمة في مشروع الإدارة المتكاملة لإنتاج وتسويق الفستق الحلبي
2023-08-10
التجارة الخارجية: مزاد لبيع 108 سيارات وآليات في اللاذقية وطرطوس
2023-08-10
تراجع أسعار النفط
2023-08-10
أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في شهر
2023-08-10
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الجو صحو بشكل عام وسديمي حار ومغبر في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
رصد 10 هزات أرضية ضعيفة ومتوسطة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
صباغ للسفير الجزائري: أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين
63 جريحاً يخوضون امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية
بدء امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية والمسجلون فيها أكثر من 184 ألفاً
الرئيس الأسد لـ سكاي نيوز عربية: من يتحمل مسؤولية التدمير في سورية هو من وقف مع الإرهاب وخطط للحرب
أمام الرئيس الأسد.. مارديني يؤدي اليمين الدستورية وزيراً للتربية
الرئيس الأسد يدلي بحديث خاص لقناة سكاي نيوز عربية يُعرض مساء اليوم
مصدر عسكري: مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية مساء أمس في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين
2023-08-11
2023-08-11
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