SCS-NET

مصدر عسكري: مجموعة إرهابية استهدفت حافلة عسكرية مساء أمس في البادية على طريق المحطة الثانية جنوب شرق دير الزور، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من العسكريين

2023-08-11

انظر ايضاً

بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved