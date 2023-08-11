استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب أربعة آخرون فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن الشاب محمود جراد 23 عاماً استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في الصدر، إضافة إلى إصابة أربعة شبان آخرين، أحدهم بحالة خطيرة.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، ونشرت قناصتها في محيطه وعلى جوانبه وأزقته وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام على الفلسطينيين.

واستشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخرون أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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