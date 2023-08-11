الخارجية الروسية: الضغوط الغربية على آسيا الوسطى تدخل فاضح في العلاقات بين الدول

موسكو-سانا

اعتبر مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية دميتري بيرتشفسكي اليوم أن ضغوط الاتحاد الأوروبي وواشنطن على آسيا الوسطى بشأن العقوبات المناهضة لروسيا تدخل في العلاقات الثنائية بين روسيا وهذه الدول، كما تهدد تنفيذ المشاريع بالمنطقة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيرتشفسكي قوله: إن “هذه الضغوط على الدول الصديقة في المنطقة أجبرتها على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا، وتقليص التعاون التجاري والاقتصادي مع بلدنا”، لافتاً إلى أن “مثل هذه التصرفات تدخل فاضح في العلاقات الثنائية لدولنا، وتنتهك في الواقع الحق الحر في بناء سياسة خارجية مستقلة وخط اقتصادي خارجي، وتهدد تنفيذ المشاريع المفيدة للطرفين في منطقة آسيا الوسطى”.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مؤخرا أن الاتحاد الأوروبي يريد الدخول في حوار مع دول آسيا الوسطى حول مسألة الامتثال للعقوبات ضد روسيا، لكنه يعتزم اتخاذ إجراءات ضد من يساعدون في الالتفاف عليها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency