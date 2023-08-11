بدء عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية التي صادرتها أمريكا بشكل غير قانوني

طهران-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية بدء عملية الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية التي صادرتها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في كوريا الجنوبية لعدة سنوات وذلك بعد حصول طهران على الضمانات اللازمة لتنفيذ أمريكا التزاماتها في هذا الصدد.

وأوضحت الخارجية في بيان لها اليوم أن الإفراج وإزالة القيود المفروضة على الموارد المالية الإيرانية والتي تم حظرها بشكل غير قانوني أو جعل من الصعب استخدامها بسبب قلق البنوك الأجنبية من العقوبات الأمريكية القاسية كان دائماً على جدول أعمال وزارة الخارجية الإيرانية.

ولفتت إلى أنه سيتم إنفاق هذه الموارد على الاحتياجات المختلفة للبلد على النحو الذي تحدده السلطات المختصة مؤكدة أنه إضافة إلى الإفراج عن الموارد المالية فإن حماية حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم هي واحدة من الواجبات المهمة لوزارة الخارجية حيث يجري العمل على إطلاق سراح عدد من الأسرى الإيرانيين الذين اعتقلوا بشكل غير قانوني وسجنوا في أميركا في السنوات الماضية بتهم باطلة.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أعلن في تغريدة له عبر تويتر بدء الإفراج عن مليارات الدولارات بعد سنوات من احتجازها بشكل غير قانوني من واشنطن مؤكداً أن طهران حصلت على التأكيد اللازم لضمان تنفيذ الولايات المتحدة التزاماتها.

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