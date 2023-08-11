فوز تشرين على الساحل وحطين على الهلال في اليوم الأول من دورة تشرين الكروية

اللاذقية-سانا

فاز تشرين على الساحل بهدف دون رد خلال المباراة التي أقيمت اليوم على أرض ملعب الباسل باللاذقية ضمن النسخة الثالثة والعشرين من دورة تشرين الكروية والتي تستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.

وسجل هدف تشرين حميد ميدو في الدقيقة 56 من المباراة.

وفي المباراة الأولى فاز حطين على الهلال بأربعة أهداف لهدف، سجل لحطين أحمد صوفي وسلطان سلطان وحسين جويد من ركلة جزاء ومحمد بوغا بالدقائق 31 و67 و85 و95 بينما سجل هدف الهلال عزيز عثمان بالدقيقة 41 من المباراة.

وتخلل المباراتين حفل افتتاح قدمت خلاله فرقة رمال للمسرح الراقص عرضاً فنياً بعنوان (كلنا معاً) تضمن لوحات راقصة من الفلكلور والتراث رافقتها أغان وطنية وفقرات رياضية.

وتشارك في الدورة فرق حطين وجبلة والساحل والهلال وتشرين وينص نظام الدورة اللعب بطريقة الدوري، ويتوج باللقب الفريق صاحب النقاط الأكثر.

نبيل علي

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