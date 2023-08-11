وست هام يضم المكسيكي ألفاريز

لندن-سانا

أعلن نادي وست هام الإنكليزي لكرة القدم عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي المكسيكي إيدسون ألفاريز.

وأوضح النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم التعاقد رسمياً مع اللاعب الدولي صاحب الـ 25 عاماً لمدة خمسة أعوام، قادماً من أياكس أمستردام الهولندي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ودافع ألفاريز عن قميص منتخب بلاده في 69 مباراة دولية وقاده للفوز بكأس كونكاكاف الذهبية عامي 2019 و2023، كما شارك في صفوفه في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

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