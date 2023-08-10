مصادرة 8 آلاف كيلوغرام من الكوكايين في ميناء روتردام الهولندي

أمستردام-سانا

أعلنت السلطات الهولندية مصادرة شحنة كوكايين تزن أكثر من 8 آلاف كيلوغرام كانت مخبأة داخل حاوية موز في أضخم كمية مسجلة في تاريخ الميناء.

ونقلت رويترز عن مدعين عامين هولنديين قولهم: إن “مسؤولي الجمارك في ميناء روتردام صادروا شحنة كوكايين تزن أكثر من 8 آلاف كيلوغرام مخبأة داخل حاوية موز” موضحين أن “المخدرات نقلت من الإكوادور عبر قناة بنما إلى روتردام قبل أن تكتشفها كلاب رصد المخدرات في تفتيش لإحدى الحاويات”.

وأضافت: إن “أمر المصادرة بقي سراً للمساعدة في التحقيق الذي ما زال مستمراً، وإنه تم إتلاف المخدرات التي تقدر قيمتها بنحو 660 مليون دولار”.

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