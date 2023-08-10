ختام مهرجان السويداء للأفلام القصيرة وإعلان نتائج مسابقته

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم في قصر الثقافة بمدينة السويداء فعاليات مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بدورته السادسة بعرض عدد من الأفلام المشاركة من دول عربية عدة وإعلان نتائج مسابقته.

ووفقاً لتقييم لجنة تحكيم المهرجان حصد فيلم من الجبل للمخرج فيصل الأطرش جوائز أفضل فيلم متكامل وأفضل إخراج وأفضل تصوير وأفضل ممثلة للفنانة يمنى مروان عن دورها فيه.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الفنان مروان أبو شاهين عن دوره في فيلم اسوداد والفنان رامي الأحمد عن دوره في فيلم نبيذ صيف.

ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل سيناريو لفيلم نبيذ صيف مع تنويه من اللجنة بأداء الممثلة ثريا محمد عن دورها فيه، بينما تم حجب جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

رئيس لجنة التحكيم المخرج السينمائي محمد عبد العزيز أوضح خلال إعلان النتائج أن اللجنة حرصت في تقييمها على اتباع الأسس التي تنتهجها المهرجانات الدولية من معايير صارمة ودقيقة في بناء العمل السينمائي المعاصر من جميع جوانبه ودون أي محاباة.

مدير المهرجان المخرج عصام الداهوك أكد خلال كلمة في ختام المهرجان الحرص على استمراره وتطويره كنشاط أهلي ثقافي رافد للمؤسسات الثقافية، بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني والبصري ودعم المواهب الشابة وطموحاتها، معرباً عن شكره لكل من أسهم في نجاح لمهرجان، الذي حقق حضوراً في المشهد الثقافي واتسع به الاهتمام محلياً وعربياً.

وتخلل حفل الاختتام فقرة فنية من السويداء نغني لحلب كتحية حب بلغة الفن لمدينة المخرج العالمي مصطفى العقاد، والتي قدمت الكثير من الأسماء الكبيرة للفن السينمائي، قدمتها فرقة تيونر بجمعية أصدقاء الموسيقا بالسويداء، وتضمنت بعضاً من القدود الحلبية.

وكانت فعاليات مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بدورته السادسة دورة المخرج مصطفى العقاد الذي تقيمه المؤسسة الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون مع مديرية الثقافة ومحافظة السويداء وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للسينما انطلقت مساء الأحد الماضي، بمشاركة 35 فيلماً من دول عربية عدة.

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