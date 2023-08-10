مستوطنون يعتدون على ممتلكات للفلسطينيين في قرية كيسان شرق بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على ممتلكات للفلسطينيين شرق بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن عدداً من المستوطنين اقتحموا قرية كيسان شرق بيت لحم واعتدوا على ممتلكات للفلسطينيين، ودمروا شبكة مياه للشرب في منطقة خلة الحمر جنوب شرق القرية، ثم نصبوا خيمة في تلك المنطقة بهدف الاستيلاء عليها.

وكان مستوطنون اقتحموا صباح اليوم إحدى الحدائق العامة في مدينة القدس المحتلة واعتدوا على ثلاثة فلسطينيين بآلات حادة، ما أدى لإصابتهم بجروح ورضوض.

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