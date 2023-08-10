التضخم الأمريكي يسجل في تموز الماضي أول تسارع منذ 13 شهراً

واشنطن-سانا

تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.2 بالمئة في تموز الماضي من 3 بالمئة في حزيران، وذلك في أول تسارع منذ 13 شهراً.

وجاء ذلك في بيان صدر اليوم عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة والذي أشار إلى أن “التضخم الشهري صعد بنسبة 0.2 بالمئة خلال تموز الماضي”.

ويعتبر التسارع في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي خلال تموز الأول منذ حزيران 2022 وهو آخر شهر سجل فيه التضخم تسارعاً قبل أن يبدأ رحلة هبوط تدريجي عندما سجل حينها9.1 بالمئة.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.25 بالمئة مسجلة أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2001.

وقال الفيدرالي في بيان حينها إنه رفع أسعار الفائدة للمرة الـ 11 منذ آذار 2022 لتستقر عند نطاق 5.25 و5.50 بالمئة، في محاولة لكبح جماح التضخم.

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