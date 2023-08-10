الخازن: المقاومة في فلسطين ولبنان حققت إنجازاتها بفضل دعم سورية

بيروت-سانا

أكد الوزير اللبناني السابق وديع الخازن أن صمود المقاومة في فلسطين ولبنان وتحقيقها للإنجازات والانتصارات في مواجهة العدو الإسرائيلي جاء بفضل دعم سورية.

وقال الخازن في تصريح خاص لمراسل سانا في بيروت: إن حديث السيد الرئيس بشار الأسد لقناة سكاي نيوز عربية أظهر مجدداً أن سورية ستبقى الرقم الصعب في مواجهة الإملاءات الأميركية والإرهاب العالمي، وستظل متمسكة بخطها النضالي من أجل نصرة القضايا العربية المحقة، بعيداً عن استهابة الشدائد التي تتعرض لها بسبب مواقفها الرافضة للمشاريع المشبوهة التي تعد للمنطقة.

وشدد الخازن على أن سورية بقيادة الرئيس الأسد ستتجاوز محنة الضغوط وستقلب المقاييس وتحقق النصر ضد كل من تآمر عليها وحاول استهدافها.

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