حملة توعية ينفذها فرع الهلال الأحمر بدرعا للوقاية من وباء الكوليرا

درعا-سانا

بهدف التوعية من خطر وباء الكوليرا، والتعريف بطرق انتشاره والوقاية منه تنفذ وحدة تعزيز الوعي الصحي بفرع الهلال الأحمر العربي السوري حملة للتعريف بالمرض وأعراضه، بالتعاون مع منظمة اليونيسف.

رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد مسالمة بين في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تهدف إلى توعية المواطنين بوباء الكوليرا وأعراضه وكيفية انتقاله والوقاية منه والتدابير المنزلية لصنع محاليل الإماهة، وشملت الحملة حتى الآن 28168 مستفيداً في مدينة درعا.

ويلفت مسالمة إلى أنه يتم خلال الحملة التأكيد على النظافة الشخصية والعامة، وأهمية تعقيم مياه الشرب والخضراوات بشكل صحيح، كما جرى توزيع 12000 غالون مياه خلال الحملة.

بدوره مدير مؤسسة المياه بدرعا المهندس مأمون المصري أكد أنه يتم بشكل يومي إضافة الكلور السائل لمصادر مياه الشرب، إضافة لتوزيع حبوب هيبوكلوريد الصوديوم على المواطنين من خلال وحدات المياه في جميع مناطق المحافظة ولأصحاب الصهاريج التي تتم تعبئتها مباشرة من الآبار.

ويشير المصري إلى أنه يتم قطف عينات وتحليلها يوميا للحفاظ على مياه آمنة ونظيفة للمواطنين.

رضوان الراضي

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