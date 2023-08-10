وسط مساع للاحتفاظ به… شركة ميتا تضيف خصائص لتطبيق ثريدز الجديد

واشنطن-سانا

أعلنت شركة ميتا المتخصصة في التواصل الاجتماعي إضافة خصائص مميزة على تطبيق ثريدز الجديد، وذلك إثر مغادرة نحو نصف مستخدميه.

وأوضح “مارك زوكربيرج” الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في بيان له اليوم أن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل انستغرام وزر يسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز، وذلك وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.

وفقد ثريدز الذي ينافس منصة إكس المعروفة سابقاً باسم تويتر أكثر من نصف مستخدميه خلال الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب إذ كان تخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل الشهر الفائت.

وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز خلال الأسابيع المقبلة.

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