صباغ للسفير الجزائري: أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين

دمشق-سانا

التقى رئيس مجلس الشعب حموده صباغ اليوم السفير المفوض وفوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سورية كمال بوشامة، وذلك في مبنى المجلس.

وأكد صباغ أهمية تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، وخاصة في مجال العمل البرلماني، لجهة تبادل الخبرات والزيارات وتنسيق المواقف وتوحيدها في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مثمناً مواقف الجزائر المشرفة والثابتة الداعمة لسورية وقضاياها العادلة، ولا سيما مساعدتها لمتضرري الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية شباط الماضي.

من جانبه أشار بوشامة إلى أن الشعب السوري سيتجاوز المحنة التي يمر بها بفضل صموده وتمسكه بأرضه ودفاعه عنها، وسيفشل جميع المخططات الغربية التي تستهدف النيل من وحدته وسيادته وقراره المستقل.

ودعا السفير بوشامة إلى زيادة تبادل الزيارات للوفود البرلمانية بين البلدين الشقيقين، بهدف تحقيق أعلى مستوى من التعاون المشترك.

حضر اللقاء أعضاء مكتبي المجلس ولجنة الأخوة السورية الجزائرية في المجلس.

مدا علوش

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