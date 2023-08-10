بالإرادة والتصميم… طالبتان من السويداء تجاوزتا إعاقتهما السمعية وحققتا النجاح في شهادة التعليم الأساسي

السويداء-سانا

بإصرار وإرادة كبيرة على النجاح ومواصلة مسيرة التعليم استطاعت الطالبتان لميس العيسمي و إمارات مرداس من محافظة السويداء تجاوز ظروف إعاقتهما السمعية، وتحقيق النجاح في شهادة التعليم الأساسي لدورة العام الحالي.

الطالبتان لميس وإمارات اللتان جمعتهما الدراسة في معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بمدينة السويداء، اعتمدتا على لغة الإشارة والذاكرة البصرية، وحسن الإدراك والاستجابة وقدمتا نموذجاً للتميز بين أقرانهما،

وأكدتا قدرتهما على صنع شيء جميل في حياتهما، وذلك حسب أهليهما والمعنيين بالمعهد.

لميس الحاصلة على 2380 درجة، أشارت من خلال الكتابة إلى أنها تحب الدراسة وتسعى للتفوق، وكانت تنتبه للدروس التي تتلقاها بالمعهد وتحدت إعاقتها بلغة الإشارة، مبينة أنها تلقت مساندة وتشجيعاً ومساعدة كبيرة من والديها، ما أعطاها قوة أكبر للاستمرار بالتحدي، ومواصلة تعليمها خلال الفترة القادمة لتحقيق طموحاتها.

فيما لفتت والدة إمارات مرداس إلى أن دعم ومساندة الأسرة رفع معنوياتها وجعلها تشعر بأن إعاقتها لا تؤثر على مسيرتها التعليمية، فحققت مجموعاً قدره 2231 درجة، مبينة أن إمارات تملك إرادة وتصميما على تحقيق أهدافها رغم الصعوبات.

ووفقاً لمدير معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية بالسويداء أنس الصفدي فإن لميس وإمارات طالبتين ملتزمتين استطاعتا بما امتلكتاه من عزيمة وإصرار وحب للعلم والتميز أن تخطوا الخطوة الأولى في طريق مستقبلهما متجاوزتين ما تعانيان منه من إعاقة، فخاضتا امتحانات شهادة التعليم الأساسي وتخطتاها بنجاح، منوها بالاهتمام الكبير من أهليهما والمتابعة المستمرة من مدرسي المعهد.

عمر الطويل

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